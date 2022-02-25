Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Центральное телевидение Китая сообщило, что президент России Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину о готовности Москвы к переговорам с Украиной. Об этом пишет РИА «Новости».

«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», — цитирует российского лидера китайское телевидение

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил Путину сесть за стол переговоров, «чтобы остановить гибель людей». До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Зеленского о готовности к диалогу ложью.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на призывы Киева. Однако Песков не смог ничего сказать о возможной встрече Путина и Зеленского. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь назвал ложью заявления Зеленского о готовности к диалогу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.