В Кремле рассказали об отношении к вероятному включению Путина в «черный список»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из реальности, а не вероятностных рассуждений касательно предполагаемых санкций против Владимира Путина со стороны Запада. Об этом Песков рассказал на брифинге.

«К вероятностям мы относимся как к вероятностям. Исходим из реальности», — прокомментировал Песков вероятное включение российского главы в «черный список».

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство России подготовило ответный пакет санкций в отношении Запада. Подробности санкций, готовящихся Москвой, не приводились.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.