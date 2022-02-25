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#Операция на Украине #Коронавирус
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Песков: нормализация отношений России с мировым сообществом наступит так или иначе

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что время нормализации отношений РФ с мировым сообществом начнется, когда появится понимание необходимости проведения операции в Донбассе. Об этом представитель Кремля рассказал в ходе брифинга.

«По мере того, как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твердых и решительных действий со стороны России для обеспечения безопасности, так или иначе период нормализации наступит», — подчеркнул Песков.

Как обратил внимание пресс-секретарь российского главы, Москва оказалась подготовленной к скоординированной реакции со стороны Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза нацелен, в том числе, на энергетический сектор России.

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Операция на Украине
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