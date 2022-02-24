Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Байден заявил, что США и Россия переживают «полный разрыв» отношений 22:40
Джокович поздравил Медведева, который сместил его с первого места в рейтинге ATP 22:32
В Воронежской области разбился самолет Ан-26 ВКС России 22:31
Байден раскрыл план Путина 22:29
США объявили новые санкции против России 22:13
Стал известен состав «Зенита» на ответный матч 1/16 Лиги Европы... 22:12
Байден заявил, что Россия сама отвергла все усилия США по безопасности 22:11
Байден заявил о готовности США защищать «каждый метр земли НАТО» 22:01
Главком украинских войск заявил, что блицкрига у России не получилось 21:54
Тарпищев рассказал, как поздравил Медведева со званием первой ракетки мира 21:54

NBC: cпецслужбы США предложили Байдену обесточить Россию и «отключить интернет»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Cпецслужбы США предлагают президенту Джо Байдену варианты проведения «атаки против России, среди вариантов — нарушить интернет-соединение в России, отключить электроснабжение и дестабилизировать работу железной дороги, чтобы «подорвать» способность России поддерживать свои военные операции на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC.

Два сотрудника американской разведки, один представитель западной разведки и еще один человек, проинформированный по этому вопросу, говорят, что окончательные решения еще не приняты, но опций, предложенных Байдену, достаточно.

«Вы можете делать все, что угодно, от замедления поездов до их падения с рельсов, например», — сказал источник.

Также американские спецслужбы отдельно рассматривают вариант «масштабной кибератаки» на российские ресурсы.

«Большинство потенциальных кибератак, о которых идет речь, направлены на нарушение функционирования, но не на уничтожение, и, следовательно, не являются актом войны Соединенных Штатов против России.... идея состоит в том, чтобы навредить сетям, а не людям», — заявил источник телеканала.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Военная операция в Донбассе
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть