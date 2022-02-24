В Госдуме заявили, что военная операция России полностью соответствует международному праву

Специальная военная операция в поддержку Донбасса, которую Россия начала в четверг, полностью соответствует международному праву. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Сегодня утром наш Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в поддержку Донбасса. Это вынужденная, но необходимая мера, полностью соответствующая международному праву», — сказал Пискарев «Газете.Ru».

Он пояснил, что в Донецкой и Луганской народных республиках живут граждане России, против которых «уже восемь лет Украиной ведется фактически карательная операция».

«Все попытки урегулировать ситуацию за столом переговоров провалились — Киев не сделал ничего для выполнения Минских соглашений, а люди, в том числе дети и старики, продолжали гибнуть под обстрелами. Мы обязаны их защитить. Россия своих не бросает!», — добавил Пискарев.

Он подчеркнул, что Россия «не воюет с мирными жителями на Украине».

«Это наши братья, с которыми нас связывает общая история, культура, вера», — добавил депутат.

По его словам, в том, что случилось, «виноват поощряемый и вооружаемый из-за рубежа киевский режим, пришедший к власти 8 лет назад в результате переворота, который иначе как фашистским назвать нельзя».

«То, что сегодня происходит, это не оккупация Украины, а денацификация и демилитаризация, освобождение от террора, развязанного последышами Гитлера и Бандеры. И, наконец, это защита Отечества от очевидных военных угроз», — отметил Пискарев.

Он напомнил, что в производстве Следственного комитета России находится более «400 уголовных дел о военных преступлениях, связанных с обстрелами городов и сёл и гибелью мирного населения на Донбассе». Фигурантами по ним проходят «должностные лица и лидеры националистических формирований, о личном участии которых в преступлениях против жителей Донбасса собрана большая доказательная база».

«И уйти от ответственности им не удастся, куда бы они не пытались сбежать», — подчеркнул Пискарев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина ввела военное положение на всей территории страны. В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-репортаже.