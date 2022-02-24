В Кремле оценили возможность смены правительства на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность смены правительства на Украине.

«Нужно освободить Украину и зачистить ее от нацистов», — сказал представитель Кремля.

При этом он отказался отвечать на вопрос журналистов о том, можно ли считать украинского президента Владимира Зеленского нацистом.

Что подразумевается под «зачисткой от нацистов» — организации или правительство, пресс-секретарь также не смог ответить.

«Правительство Украины должно смениться?», — спросили Пескова журналисты.

«Не могу ответить на этот вопрос», — ответил представитель Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина вводит военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.