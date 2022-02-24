Лукашенко заявил, что обстановка по периметру южных и западных границ Белоруссии изменилась

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за прошедшую ночь обстановка у западных и южных границ республики значительно изменилась. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь, вчерашний вечер обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации...» — сказал глава государства в ходе оперативного совещания с военными.

По информации агентства, в районе 5 утра 24 февраля был телефонный разговор Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Российский коллега проинформировал президента Белоруссии о ситуации, сложившейся на границе Украины и Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Также Лукашенко рассказывал о планируемой закупке вооружения. 20 февраля завершились совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость - 2022».