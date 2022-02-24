Сенатор: парламент России готов принять дополнительные решения в связи с операцией на Украине

Парламент России готов к принятию дополнительных решений в связи с операцией в отношении Украины, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, российские парламентарии примут отдельные решения, если в них будет необходимость.

«Пока мне не известно о каких-либо дополнительных документах, требующих решений парламента, но если они потребуются, то парламент их примет», — подчеркнул Джабаров.

Он уточнил, что когда принималось решение касательно проведения военной операции на Украине, президент РФ Владимир Путин действует строго в рамках Конституции страны, полномочий.

При этом Джабаров отметил, что он приехал на работу, несмотря на открытый больничный.

«Хочу поддержать президента», — заключил российский сенатор.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.