Генсек ООН Гутерриш призвал Путина вернуть войска

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал президента России Владимира Путина вернуть войска и не позволить худшую с начала века войну в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

«Во время заседания президент Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе и потребовал от украинских войск сложить оружие. Так что в нынешних условиях я вынужден изменить свой призыв. Теперь я говорю: президент Путин, во имя всего человечества, верните свои войска обратно в Россию», — заявил Гутерриш.

Ранее Путин обратился к гражданам России и Украины рано утром 24 февраля по поводу ситуации на Украине.

«Нам не оставили возможности защитить Россию, кроме той, что используем сегодня... Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин, уточнив, что цель данной операции – защита людей.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины, которая, по их мнению, стремится к силовому разрешению конфликта в Донбассе.