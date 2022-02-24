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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Белом доме высказались о призывах к эвакуации Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: Зеленский останется в Киеве

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Sven Hoppe/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве.

Ранее телеканал ABC сообщил, что США настоятельно советуют Зеленскому перебраться из Киева во Львов в целях безопасности. При этом не уточнялось, что кто именно призывает украинского лидера к эвакуации и какими именно опасениями вызвана эта рекомендация.

«Я не стану раскрывать детали наших переговоров и контактов, затрагивающих вопросы безопасности. Президент Украины остается в Киеве и продолжает руководить своей страной», — подчеркнула Псаки.

Ранее журналист телеканала NBC Ричард Энджел сообщил, что администрация президента США Джо Байдена проводила консультации с украинским кабмином о возможном отъезде Зеленского из Киева в случае эскалации.

Верховная рада поддержала предложение Зеленского ввести в стране с четверга, 24 февраля, режим чрезвычайного положения.

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