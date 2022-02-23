Еврокомиссия установила ограничения в торговле с ДНР и ЛНР

Еврокомиссия установила ограничения в торговле с «неподконтрольными украинскому правительству районами в Луганской и Донецкой областях». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Отмечается, что Украина не в состоянии контролировать поступающие из этих регионов товары, поэтому они не попадают под преференции на рынке Европейского союза.

«Операторам в ЕС рекомендовано не претендовать на преференции при ввозе товаров в ЕС из регионов Украины, которые не контролируются правительством», — говорится в документе.

Ранее заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова заявила, что считает неправильным исключать из нового списка антироссийских санкций Евросоюза президента России Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На Западе эти действия расценили как нарушение международного права и ряд стран ввели в отношении РФ санкции.