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Эрдоган высказался о «телефонной дипломатии» с Путиным

Песков: телефонный разговор Путина и Эрдогана запланирован на 23 февраля

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил РИА «Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно такой разговор планируется», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По предварительной информации, диалог состоится 23 февраля.

До этого Эрдоган заявил журналистам в самолете по возвращении из африканского турне, что собирается поговорить с Путиным, но подготовка к очной встрече не отменена.

«В настоящее время устанавливают контакты для визита господина Путина. А пока продолжим с ним телефонную дипломатию. Я надеюсь, что мы добьемся хороших результатов», — отметил президент Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган принял решение приостановить турне по странам Африки и вернуться на родину из-за эскалации между Россией и Украиной. Он подчеркивал, что Анкара не согласна с решением Москвы признать независимость ДНР и ЛНР. Президент по возвращении принял участие в онлайн-саммите НАТО.

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