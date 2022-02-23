Эрдоган высказался о «телефонной дипломатии» с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил РИА «Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно такой разговор планируется», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По предварительной информации, диалог состоится 23 февраля.

До этого Эрдоган заявил журналистам в самолете по возвращении из африканского турне, что собирается поговорить с Путиным, но подготовка к очной встрече не отменена.

«В настоящее время устанавливают контакты для визита господина Путина. А пока продолжим с ним телефонную дипломатию. Я надеюсь, что мы добьемся хороших результатов», — отметил президент Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган принял решение приостановить турне по странам Африки и вернуться на родину из-за эскалации между Россией и Украиной. Он подчеркивал, что Анкара не согласна с решением Москвы признать независимость ДНР и ЛНР. Президент по возвращении принял участие в онлайн-саммите НАТО.