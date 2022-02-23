Эрдоган назвал примерное время проведения переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после саммита Североатлантического альянса по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Саммит запланирован на среду, 23 февраля, в формате видеоконференции.

«Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры [с Путиным] после этого», — подчеркнул Эрдоган.

В настоящий момент турецкий глава государства не называет примерное время начала переговоров с президентом России. Также не уточняются темы беседы Путина и Эрдогана.

Ранее стало известно, что Эрдогану пришлось прервать африканское турне из-за эскалации между Россией и Украиной.

Также Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Путин также поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны — обеспечить поддержание мира на их территориях. На Западе действия России расценили как нарушение международного права.