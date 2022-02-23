МИД Британии пообещал остановить продажу суверенных долговых обязательств РФ

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что продажу российских суверенных долговых обязательств в Лондоне планируется приостановить. Об этом министр сообщила Reuters.

Причиной остановки станет вероятный «ввод» российских войск в Донецкую и Луганскую народные республики Россией.

Еще Трасс пригрозила расширить санкции против России, если начнется «полномасштабное вторжение» на Украину.

«Мы слышали от самого [президента России Владимира] Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит», — сказала в эфире Sky News глава британского МИД.

При этом Трасс уверена, что Путин «стремится подорвать законно избранное правительство Украины».

Другие подробности, касательно действий Москвы, Трасс не привела. Также министр не уточнила, какие санкции ожидаются против России на фоне ситуации с Луганской и Донецкой народными республиками.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия еще может избежать «трагической войны» из-за Украины.