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Псаки оценила слова Трампа о гениальности России

Пресс-секретарь Белого дома: США не слушают тех, кто восхваляет Путина

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Jonathan Ernst/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова бывшего американского президента Дональда Трампа, который высоко оценил решение главы России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы стараемся не принимать советов ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Трамп назвал действия России «гениальными» и «умными» и предположил, что США могли бы использовать свои войска для обеспечения мира и порядка на южной границе страны.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.

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