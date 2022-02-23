В Киеве приготовились к удалению данных на серверах

Зампредседателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) Виктор Жора заявил, что правительство страны готово к вынужденному уничтожению данных на серверах. Об этом сообщает издание Politico.

По его словам, власти также могут перенести секретную информацию из Киева, чтобы не допустить перехвата материалов со стороны российских войск при «вторжении».

«Мы можем переместиться в новые места, мы можем сохранять данные, удалять их и предотвращать захват всех этих данных», — подчеркнул Жора.

Заместитель председателя Госспецсвязи добавил, что если Москва «завладеет» правительственными паролями Киева, то специалисты оперативно «перекроют» доступ к утечке.

При этом Жора сказал, что «никаких секретных данных» на компьютерах государственных служащих нет, все они хранятся в центральных системах в Киеве.

«Я не хочу рассматривать этот абсолютно ужасный сценарий нападения на Киев. Надеюсь, этого не произойдет», — отметил он

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На Западе действия России расценили как нарушение международного права.

Также глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 согласовали единый пакет санкций против РФ.