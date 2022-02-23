Венесуэльский президент Мадуро поддержал Путина после признания Россией ДНР и ЛНР

Власти Венесуэлы полностью поддерживают усилия президента России Владимира Путина по защите мира в своей стране и регионе на фоне признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в эфире Venezolana de Televisión заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Мадуро опроверг планы военной агрессии со стороны Венесуэлы, якобы назревающие со стороны НАТО.

«Мир думает, что Путин будет сидеть сложа руки, не принимать меры для защиты своего народа? Поэтому Венесуэла выражает свою полную поддержку президенту Владимиру Путину в его усилиях по защите мира в России, в регионе», — подчеркнул президент в эфире телеканала.

Мадуро направил послание, что «Венесуэла заявляет о своей полной поддержке Путина в защите мира России, в мужественной защите своего народа и Родины».

Кроме того, венесуэльский глава призвал победить глобальные манипулятивные кампании против России и ее президента.

«С правдой идет смелая Боливарианская революция, открывающая пути миру. Мы не позволяем себе соблазняться ложью, повторяемой тысячу раз», — сказал Мадуро.

21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Еще были подписаны договоры о сотрудничестве и взаимопомощи России и республик. В связи с этим на Западе объявили о введении против России ряда санкций.

Ранее президент Венесуэлы заявил о военном сотрудничестве с Россией.