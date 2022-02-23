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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Япония выразила готовность рассмотреть «жесткие меры» против России из-за Украины

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Reuters

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о готовности японских властей сотрудничать с мировым сообществом по поводу «жестких мер» против России из-за ситуации вокруг Украины, сообщается на сайте японского МИДа.

Он заявил, что подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи являются «посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «нарушением международного права».

«Они абсолютно неприемлемы, и Япония решительно осуждает их. Япония будет продолжать следить за развитием ситуации и координировать жесткие ответные меры, включая санкции, в сотрудничестве с международным сообществом», — подчеркнул Хаяси.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил действия России по признанию самопровозглашенных республик Донбасса и назвал это нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Указ о признании независимости был подписан Владимиром Путиным 21 февраля. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник из-за обострения конфликта с Украиной.

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