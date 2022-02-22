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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден: Россия «отрезала от Украины большой кусок»

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Президент США Джо Байден заявил, что Россия начала вторжение на Украину, когда признала Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает телеканал CNN.

«Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок», — сказал глава Белого дома.

По его словам, Россия не собирается останавливаться и планирует напасть на Киев, используя авиацию, артиллерию и ракеты.

Байден заявил, что признав территории ЛНР и ДНР в «более широких границах», президент России Владимир Путин создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой. «Это начало вторжения России на Украину», — заявил Байден.

Ранее Путин заявил, что Россия признала ЛНР и ДНР в границах, обозначенных в их конституциях.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.

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