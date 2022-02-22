Байден хочет ввести санкции против России за развертывание войск в ЛНР и ДНР

Президент США Джо Байден 22 февраля проведет брифинг, где, как ожидается, объявит о санкциях в ответ на «развертывание войск РФ» в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В Белом доме сообщили, что президент выступит в 22.00 мск публично с речью по текущей ситуации вокруг России и Украины.

Журналист CNN Бэтси Кляйн на свой странице в Twitter сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и директор ЦРУ Билл Бернс уже прибыли в Белый дом.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации дал согласие президенту РФ Владимиру Путину на использование вооруженных сил за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.