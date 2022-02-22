В Кремле предупредили о трудностях в случае разрыва Украиной дипотношений с Россией

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков: разрыв дипотношений между Россией и Украиной приведет к дополнительным трудностям

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Возможный разрыв дипотношений между Россией и Украиной по инициативе Киеве приведет к дополнительным трудностям в налаживании отношений двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Это обернется дополнительными трудностями, дополнительными проблемами в налаживании отношений между нашими двумя странами. Их когда-то надо налаживать», — сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.

Комментируя эту инициативу, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия не думала о возможности разрыва дипломатических отношений с Украиной.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко от партии бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» внес в Верховную раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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