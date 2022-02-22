Нечаев объяснил, почему «Новые люди» поддержали признание ЛНР и ДНР только со второго раза

Позиция фракции «Новые люди» по признанию независимости Луганской и Донецкой народных республик не менялась — депутаты на прошлой неделе проголосовали против обращения к президенту по этому вопросу, потому что хотели дать возможность высказаться всем ведомствам РФ. Об этом заявил «Газете.Ru» лидер фракции Алексей Нечаев.

22 февраля Госдума и Совет Федерации единогласно одобрили договоры с ДНР и ЛНР, поддержав указы президента Владимира Путина о признании независимости республик. Неделей ранее в Думе обсуждался проект постановления КПРФ об обращении к президенту с просьбой признать республики. Против утверждения документа коммунистов выступили 14 из 15 депутатов от фракции «Новые люди».

«Тогда шла дискуссия еще, и мы хотели понять, можно ли сохранить Минский формат и решить проблему без признания. Мы хотели знать позицию МИД, потому что по встречам, которые происходили ранее с главой ведомства Сергеем Лавровым, было понятно, что еще идет процесс диалога», — объяснил результаты первого голосования Нечаев.

По его мнению, за последнюю неделю «ситуация разъяснилась».

«Президент принял решение по итогам многочисленных переговоров с западными партнерами, после заседания Совета Безопасности, после того, как высказался МИД. Так что мы не меняли позицию. Это ситуация разъяснилась. Оказалось, что дипломатический инструментарий, к сожалению, исчерпан», — отметил он.

По его словам, внутри фракции не было установки единогласно поддержать ратификацию договоров с ДНР и ЛНР.

«Просто у нас обменялись все мнениями и поняли, что действовать нужно стремительно, чтобы решение было быстро имплементировано правительством. Надо не попу чесать, а действовать», — сказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что Запад относится к россиянам как к «белым неграм».