Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Банки впервые за три года повысили ставки по валютным вкладам 17:13
Иностранцы смогут получить COVID-сертификат по результатам теста на антитела 17:09
МИД Британии выразил протест послу России из-за признания ДНР и ЛНР 17:06
Нечаев объяснил, почему «Новые люди» поддержали признание ЛНР и ДНР только со второго раза 17:05
Звездный стилист опроверг слухи о том, что Малахов носит парик 17:03
Вице-премьер Польши призвал ввести санкции лично против Путина 17:03
В России отзывают больше 11 тыс. автомобилей Mercedes-Benz 17:01
Премьер-министр Великобритании: немыслимо, что футбольные турниры будут проводиться... 16:58
Адвокат Алешкин объяснил, что грозит близким МакSим за подделку документов 16:58
Пригожин подтвердил, что у детей Валерии была психологическая травма 16:55

Джонсон выразил надежду, что Путин «отступит от края пропасти»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе ответа на вопросы парламента призвал президента России Владимира Путина прекратить «агрессию» на территории Украины. Трансляцию ведет газета The Telegraph в YouTube.

«Я надеюсь, что Путин отступит от края пропасти», — сказал премьер.

Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, а также Аркадия и Романа Ротенбергов.

В Евросоюзе уже поддержали санкции в отношении командующих силами РФ в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть