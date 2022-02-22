Джонсон выразил надежду, что Путин «отступит от края пропасти»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе ответа на вопросы парламента призвал президента России Владимира Путина прекратить «агрессию» на территории Украины. Трансляцию ведет газета The Telegraph в YouTube.

«Я надеюсь, что Путин отступит от края пропасти», — сказал премьер.

Ранее стало известно, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, а также Аркадия и Романа Ротенбергов.

В Евросоюзе уже поддержали санкции в отношении командующих силами РФ в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.