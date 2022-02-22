В МИД России оценили вероятность ввода войск в ЛНР и ДНР

Россия пока не намерена вводить войска в Донецкую и Луганскую народные республики, о признании которых ранее объявил президент Владимир Путин. Об этом заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что Москва готова оказать военное содействие республикам в случае угрозы.

«Военная помощь предусмотрена договором. Но давайте не будем спекулировать. Пока никто не собирается ничего никуда вводить. Если будет угроза, тогда мы окажем содействие в соответствии с ратифицированными договорами», — сказал он.

Ранее Руденко заявил, что речи о размещении российских военных баз в ДНР и ЛНР в настоящее время нет. При этом он подчеркнул, что при необходимости это будет сделано, так как договор это предусматривает.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.