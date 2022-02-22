Великобритания вводит санкции против 5 российских банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, а также Аркадия и Романа Ротенберга, сообщает телеканал Sky News.

Под санкции Великобритании попали Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк, а также банк «Россия».

«Мы держим дальнейшие санкции в готовности к применению», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он также заявил, что британские власти хотят помешать российским компаниям привлекать средства на биржах Лондона.

Геннадию Тимченко, а также Аркадию и Роману Ротенбергам запретили въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Также будет введен запрет на ведение совместного бизнеса с ними.

Ранее Еврокомиссия уточнила, кого затронут новые санкции против России.

При этом в Евросоюзе уже поддержали санкции в отношении командующих силами РФ в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.