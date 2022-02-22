В Госдуме назвали Зеленского обезьяной с гранатой

Депутат Госдумы Андрей Луговой в ходе заседания Госдумы по ратификации договоров России с ДНР и ЛНР заявил, что из-за отсутствия политического опыта президент Украины Владимир Зеленский напоминает ему ребенка, играющего со спичками.

«Я бы даже сказал больше — он, скорее, напоминает обезьяну с гранатой. С гранатой игрушечной, потому что другой у него нету», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.