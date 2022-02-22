Калашников объяснил заявление о признании республик Донбасса в пределах областей

Глава профильного комитета по делам СНГ Государственной думы Леонид Калашников объяснил свое недавнее заявление о том, что ДНР и ЛНР будут признаны в пределах областных границ, сообщает издание «Подъем!».

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Всё остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР», — заявил Калашников.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова опровергла заявление о признании ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.