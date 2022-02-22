В Раде потребовали от Зеленского защитить Украину

Лидер партии и фракции в Верховной раде «Батькивщина» Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием консолидировать все силы на Украине для защиты страны, сообщается в Facebook политика.

«Обращаюсь к президенту Украины: пора консолидировать все ветви власти, все политические и общественные силы страны для защиты и сохранения нашей независимости. В это время чрезвычайной угрозы нам нужна страна национального единства — с сильной армией, сильной экономикой, объединенным обществом», — пишет Тимошенко.

Ранее Соединенные Штаты призвали президента Украины Владимира Зеленского перебраться из Киева во Львов в целях безопасности.

Указ о признании независимости ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Кроме того, Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.