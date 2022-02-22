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Володин объяснил, что будет с санкциями против России

Володин: санкции, как и раньше, были бы введены в любом случае

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что санкции против России, как и раньше, были бы введены в любом случае, сообщает ТАСС.

«Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов», — заявил Володин.

Кроме того, он пояснил, для чего Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

«Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих», — заявил Володин.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение о признании независимости ДНР и ЛНР единственно возможным.

Указ о признании независимости ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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