В МИД Казахстана рассказали о позиции страны по признанию ДНР и ЛНР

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что вопрос о признании Казахстаном независимости ДНР и ЛНР не стоит, а официальная позиция страны по данному вопросу будет принята в ходе заседания совета безопасности во вторник. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, в ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит», — заявил Тлеуберди.

Он отметил, что Казахстан исходит в этом вопросе из основ международного права и основных принципов устава Организации объединенных наций.

Ранее постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций (ООН) Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Украина просит Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР и вернуться к переговорам.

До этого постпред США при ООН инда Томас-Гринфилд заявила, что президент России Владимир Путин «порвал в клочья» минские соглашения, подписав указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Указ о признании независимости был подписан в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.