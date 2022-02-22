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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ОБСЕ отреагировали на признание ДНР и ЛНР

В ОБСЕ заявили, что Россия нарушила минские соглашения, признав ДНР и ЛНР

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Estonian Presidency/Flickr

Председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь организации Хельга Шмид, председатель ее парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь ассамблеи Роберто Монтелла заявили, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик нарушает минские соглашения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление руководителей ОБСЕ.

«Этот шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ и идет вразрез с минскими соглашениями. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение», — говорится в документе.

В организации отметили, что решение Кремля усилит напряженность на востоке Украины.

Ранее аналогичные заявления сделали в МИД Германии, Евросовете и Еврокомисии.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР сегодня, 21 февраля, вечером. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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