РИА «Новости»: заседание Совбеза ООН состоится сегодня утром

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созываемое в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, состоится во вторник, 22 февраля, в 5:00 по московскому времени (21:00 понедельника по Нью-Йорку). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российском постоянном представительстве при организации.

«Планируем на 21:00», — сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение России признать ДНР и ЛНР нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

До этого украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил, что решение РФ равносильно выходу из минских соглашений.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой к России обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подписанию предшествовало внеплановое заседание Совета безопасности РФ, члены которого высказались за признание ДНР и ЛНР.