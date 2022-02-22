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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Вучич заявил, что Сербию принуждают присоединиться к антироссийским санкциям

Президент Сербии Вучич рассказал о звонках с требованием присоединиться к санкциям против России

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Global Look Press

Сербский президент Александар Вучич рассказал в эфире телеканала RTV Pink, что после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик начались звонки западных политиков с требованием присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом сообщает ТАСС.

«Можете себе представить, какое давление сейчас будет на Сербию по вопросу введения санкций России и всего остального... У меня уже были звонки. Но с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном мы об этом не разговаривали», — сказал Вучич.

В том же интервью глава государства заявил, что решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР разрушило «всю мировую архитектуру безопасности».

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила сообщение Reuters, в котором говорится, что Великобритания во вторник, 22 февраля, объявит антироссийские санкции в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 21 февраля. С просьбой о признании обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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