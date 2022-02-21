Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украинец Калитвинцев: варианты из России даже рассматривать не буду 00:18
Президент Грузии назвала признание ДНР и ЛНР повторением сценария 2008 года 00:04
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей потерей Украины 00:04
Россияне назвали черную BMW лучшей машиной для супергероя 00:00
В Совфеде оценили стоимость восстановления инфраструктуры Донбасса 21.02.2022, 23:57
Российские фигуристы получили награды за победу в командном турнире... 21.02.2022, 23:52
Берлин призвал Москву отменить решение о признании ДНР и ЛНР 21.02.2022, 23:52
Байден запретит торговлю и финансирование ДНР и ЛНР 21.02.2022, 23:51
Путин пообещал «покарать» виновных в трагедии 2 мая... 21.02.2022, 23:44
Фигурист Кондратюк ответил, что изменилось в его жизни после завоевания... 21.02.2022, 23:43

В ДНР заявили, что Украина продолжает наносить удары по их жилым кварталам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украина продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам ДНР, пострадала мирная жительница Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики. В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка, получила легкие ранения мирная жительница», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения по ситуации на Украине потребовал прекратить боевые действия от тех, кто захватил и удерживал власть в Киеве. Путин заявил, что в противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития окажется на совести правящего на территории Украины режима.

Во время своего телеобращения Путин объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. Президент подписал соответствующие указы, на церемонии присутствовали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть