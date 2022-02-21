В ДНР заявили, что Украина продолжает наносить удары по их жилым кварталам

Украина продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам ДНР, пострадала мирная жительница Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

«Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики. В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка, получила легкие ранения мирная жительница», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения по ситуации на Украине потребовал прекратить боевые действия от тех, кто захватил и удерживал власть в Киеве. Путин заявил, что в противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития окажется на совести правящего на территории Украины режима.

Во время своего телеобращения Путин объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР. Президент подписал соответствующие указы, на церемонии присутствовали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.