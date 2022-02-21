США анонсировали санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Вашингтон вскоре объявит о дополнительных мерах, связанных с признанием Россией ДНР и ЛНР, заявили в Белом доме.

«Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент (Джо) Байден вскоре издаст указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование со стороны американских лиц в отношении так называемых украинских регионов ДНР и ЛНР», — заявила официальный представитель Белого Дома Джен Псаки.

В сообщении отмечается, что новые санкции не связаны с потенциальным вторжением России на Украину.

«Для ясности: эти меры отделены от тех стремительных и суровых экономических мер, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами на случай дальнейшего вторжения России на Украину», — пояснила Псаки.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о признании сегодня, 21 февраля, вечером. С соответствующей просьбой к России обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подписанию указа предшествовало внеплановое заседание Совета безопасности РФ, в ходе которого присутствующие высказались за признание ДНР и ЛНР.