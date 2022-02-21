В Латвии анонсировали резолюцию в связи с признанием ДНР и ЛНР

Спикер Сейма Латвии Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что предложит парламенту ответить на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией международной резолюцией о непризнании независимости ДНР и ЛНР. Она сообщила об этом в Facebook.

«В ответ на признание самозваных «республик» необходима ясная и единая реакция парламентов демократических стран, — написала она в понедельник на своей странице в Facebook. — Я уже обратилась в парламентский комитет по внешней политике по поводу резолюции с осуждением этого неправового шага и обращусь к главам парламентов других стран с призывом дать единую и принципиальную оценку этим незаконным действиям, направленным против территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР равносильно преднамеренному выходу Москвы из минских соглашений.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок.

Путин подписал соответствующий указ сегодня, 21 февраля, вечером. С просьбой о признании к России обратились главы Донецка и Луганска Денис Пушилин и Леонид Пасечник.