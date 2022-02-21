Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Украинец Калитвинцев: варианты из России даже рассматривать не буду 00:18
Президент Грузии назвала признание ДНР и ЛНР повторением сценария 2008 года 00:04
В Раде предупредили Зеленского об ошибке, грозящей потерей Украины 00:04
Россияне назвали черную BMW лучшей машиной для супергероя 00:00
В ДНР заявили, что Украина продолжает наносить удары по их жилым... 21.02.2022, 23:59
В Совфеде оценили стоимость восстановления инфраструктуры Донбасса 21.02.2022, 23:57
Российские фигуристы получили награды за победу в командном турнире... 21.02.2022, 23:52
Берлин призвал Москву отменить решение о признании ДНР и ЛНР 21.02.2022, 23:52
Байден запретит торговлю и финансирование ДНР и ЛНР 21.02.2022, 23:51
Путин пообещал «покарать» виновных в трагедии 2 мая... 21.02.2022, 23:44

В Латвии анонсировали резолюцию в связи с признанием ДНР и ЛНР

В Сейме Латвии анонсировали международную резолюцию о непризнании ДНР и ЛНР

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Fabrizio Bensch/Reuters

Спикер Сейма Латвии Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что предложит парламенту ответить на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией международной резолюцией о непризнании независимости ДНР и ЛНР. Она сообщила об этом в Facebook.

«В ответ на признание самозваных «республик» необходима ясная и единая реакция парламентов демократических стран, — написала она в понедельник на своей странице в Facebook. — Я уже обратилась в парламентский комитет по внешней политике по поводу резолюции с осуждением этого неправового шага и обращусь к главам парламентов других стран с призывом дать единую и принципиальную оценку этим незаконным действиям, направленным против территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР равносильно преднамеренному выходу Москвы из минских соглашений.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР полностью меняет мировой порядок.

Путин подписал соответствующий указ сегодня, 21 февраля, вечером. С просьбой о признании к России обратились главы Донецка и Луганска Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть