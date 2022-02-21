NBC: администрация США обсудила с кабмином Украины возможный отъезд Зеленского из Киева

Администрация президента США Джозефа Байдена проводила консультации с кабмином Украины о возможном отъезде украинского лидера Владимира Зеленского из Киева в случае эскалации, написал в Twitter журналист телеканала NBC Ричард Энджел.

Об этом корреспонденту рассказали два источника, знакомых с ходом переговорного процесса.

«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», — сказал Энджел.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном, что планируется подписать указ о статусе самопровозглашенных республик Донбасса.

После этого Владимир Зеленский провел срочные консультации с Шольцем и Макроном, а также созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) после заявлений на Совбезе России.