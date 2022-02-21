Путин обратится к россиянам 21 февраля

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, выступит с телеобращением к гражданам страны, сообщается в эфире телеканала «Россия 24».

«В ближайшее время обращение Владимира Путина», — говорится в плашке.

Подробности не приводятся.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе заседания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус». Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.

На фоне обострения отношений между ДНР, ЛНР и Украиной главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость регионов.