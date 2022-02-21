Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик Донбасса

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

«От имени всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», — сказал Пушилин в видеообращении, подчеркнув, что власти Украины решились на силовое решение конфликта.

В свою очередь Пасечник заявил, что просит Путина признать суверенитет ЛНР для «недопущения массовой гибели населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России». В рамках своего обращения глава непризнанной республики сообщил, что обладает информацией о подготовке Киевом к полномасштабному наступлению на Донбасс.

Пушилин и Пасечник также попросили включить пункт о взаимодействии в обороной сфере в договор о сотрудничестве с Россией.

После просьб глав самопровозглашенных республик к Путину рубль ускорил снижение — доллар подскочил до 78,88 рубля, евро — до 89,39 рубля.

Обострение ситуации в Донбассе началось утром 17 февраля, когда в ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Несколько зданий были разрушены.

18 февраля власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации населения в Россию, а на следующий день — о всеобщей мобилизации. Глава ЛНР Леонид Пасечник также подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.