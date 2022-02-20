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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова ответила на слова главы МИД Британии о «вторжении» России в Прибалтику после Украины

Захарова пошутила о захвате Калининградской области после слов главы МИД Британии о вторжении РФ в Прибалтику

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, что после Украины президент России намерен аннексировать Прибалтику.

«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее глава МИД Британии в интервью Daily Mail сообщила, что глава России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними странами, «если ему позволят вторгнуться на Украину». По ее словам, страны Балтии и Западные Балканы находятся в опасности.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

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