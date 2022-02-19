Москва ответит немецкому канцлеру, назвавшему нелепыми заявления о геноциде в Донбассе

Россия планирует передать Германии по дипломатическим каналам депешу [уведомление] с материалами о массовых захоронениях в Донбассе. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Официальный ответ Москвы связан с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, почитавшего смехотворными заявления президента России Владимира Путина о геноциде в Донбассе.

«Публиковать эти материалы мы не можем — любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент». Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон. Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все», — подчеркнула Захарова.

Также Захарова предложила изучить материалы, уже представленные в открытом доступе. В качестве аргумента официальный представитель ведомства сослалась на новость СК России от 16 февраля текущего года.

«Умысел на уничтожение жителей Донбасса очевиден — российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещенных средств и методов ведения войны», — пояснили в Следственном комитете.

Ранее МИД России ответил Шольцу, назвавшему нелепыми заявления о геноциде в Донбассе.