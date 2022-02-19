В бундестаге заявили, что Путин не боится НАТО

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Россия не боится НАТО, цитирует РИА «Новости».

»[Президент России] Владимир Путин не боится НАТО, не боится нашего оружия», — подчеркнула она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Она также сказала, что НАТО не станет поставлять союзникам тяжелого вооружения из-за ситуации на Украине, так как это вряд ли «вызовет озабоченность у Путина» или вряд ли «повысит военную устойчивость Украины».

«Я говорю с военной точки зрения – этого не случится», — заявила глава комитета по обороне.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Россия не боится НАТО, но боится ценностей альянса.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что «Россия никого не боится, даже США».