В CША обеспокоены планами Зеленского покинуть Украину

В Белом доме обеспокоены планами президента Украины Владимира Зеленского уехать из страны на выходных для посещения Мюнхенской конференции. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

«Администрация Байдена обеспокоена тем, что президент Украины Зеленский покидает свою страну на этих выходных, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где он должен встретиться лично с вице-президентом Харрис», — написал корреспондент телеканала в Twitter.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе, к сожалению, идет к войне. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Украина может в любой момент начать наступление на Донбасс. Он подчеркнул, что Киев прощупывает «слабые места» для проникновения диверсантов на территорию ДНР.