Британские СМИ заявили о схожести Бориса Джонсона с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подвергся критике за фотографию в кабине истребителя «Тайфун», сделанную во время посещения авиабазы Королевских ВВС RAF Waddington. Британский таблоид Daily Mail сравнил Джонсона с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который аналогичным образом был запечатлен в 2014 году в кабине российского истребителя МиГ-29.

«Ким, как Верховный правитель «царства отшельников» любит руководить «в поле» — его часто показывают на строительной площадке, на фабрике, где он отдает распоряжения верным подданным. Борис (Джонсон), очевидно, не обладает такой властью над подчиненными, но тем не менее не упускает возможность «поруководить» на местах», — отмечает издание.

Публикация сопровождается фотогалереей, где Джонсон и Ким сфотографированы в похожих обстоятельствах — на лошади, в картофелехранилище, с биноклем в руках, на стрельбище с автоматом АК-47, в вагоне метро, в самолете, возле танков, беседующими с солдатами. В подписи к фотографиям британский премьер называется «Борис Джонс Ын» и «Ким Джон Сон».

Ранее Джонсон призвал страны Европы отказаться от «Северного потока — 2» и найти альтернативы российскому газу. «Нам нужно найти альтернативные источники энергии, чтобы подготовиться к очень и очень серьезным экономическим последствиям для России», — сказал глава британского правительства.