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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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У Путина и японского премьера состоялся телефонный разговор

Премьер Японии Кисида и президент России Путин обсудили ситуацию с Украиной

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

У премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор, они обсудили в том числе ситуацию с Украиной. Об этом сообщается на сайте японского агентство «Киодо».

Выступая на пресс-конференции Кисида призвал к дипломатическим усилиям с Россией и другими странами, которые участвуют в попытке ослабить напряженность вокруг Украины.

Другие подробности разговора с Путиным не приводятся.

«Нам нужно работать над ослаблением напряженности, учитывая наши отношения с Россией», — обратил внимание японский премьер.

По его словам, Токио не желает вводить какие-либо ограничения в отношении Москвы, если «вторжение» РФ действительно произойдет.

Кисида подчеркнул, что если последуют санкции против России, придется поднимать вопрос с территориальной принадлежностью острова Хоккайдо. Из-за многолетнего территориального спора РФ и Япония не смогли подписать послевоенный мирный договор.

Ранее премьер Японии Кисида назвал проблему мирного договора с Россией борьбой со временем.

Также в Кремле оценили ситуацию на границе России и Украины.

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