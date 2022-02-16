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В США пригрозили санкциями окружению Путина из-за Навального

В Белом доме заявили, что могут ввести санкции против окружения Путина из-за Навального

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Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США рассматривают санкции против близкого окружения Владимира Путина.

«Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, могут ли США ввести санкции против российского президента, чтобы поддержать Алексея Навального.

Накануне начался новый процесс над Навальным по делам о мошенничестве и неуважении к суду. Он не признает себя виновным.

По данным гособвинителя, Навальный похитил около 2,7 млн руб., которые пожертвовали четверо граждан. Они поверили в то, что эти средства будут направлены на борьбу с коррупцией.

Кроме того, Навального обвиняют в оскорбительных высказываниях на судебном процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовные дела о мошенничестве против Навального завели более года назад. Согласно версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн руб. Деньги выделялись как пожертвования ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).

В настоящее время Навальный отбывает наказание в колонии в Покрове Владимирской области. Дважды условно осужденный, он был объявлен в России в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

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