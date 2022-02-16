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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова призвала Трасс извиниться перед россиянами за фейки и абсурдные высказывания

Захарова: глава МИД Британии Трасс должна извиниться за антироссийские фейки

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе регулярного брифинга для журналистов заявила о том, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна извиниться перед народами России и Британии за абсурдные высказывания и распространение лжи о «вторжении» России на Украину.

«Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, перед народом Украины и народом Британии», — сказала она.

По мнению Захаровой, британский министр должна принести извинения также «перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления правда».

«Конечно, предметно обсуждать высказывания Элизабет Трасс не имеет смысла просто потому, что они абсурдны», — отметила дипломат. «Там даже логикой не пахнет», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что глава британского МИД «остается верна себе» и использует «излюбленную англичанами тактику «вброса» антироссийских фейков в информационное пространство в стиле «хайли лайкли».

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Накануне состоялись переговоры министров иностранных дел России и Великобритании. В ходе встречи Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, что получается разговор немого с глухим.

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