Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Совбезе заявил о намерении США оспорить права России в Арктике 15:44
Российский фристайлист завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ 15:44
Польша готовится к наплыву беженцев из Украины 15:43
Минфин рассказал о финансовой «подушке» на случай введения новых... 15:43
Счетная палата перечислила главные проблемы платных дорог 15:42
Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание для педофилов 15:42
Таиланд переименовал Бангкок 15:38
Хуснуллин заявил, что рост ключевой ставки угрожает строительству 15:38
Google нашла способ дать старым компьютерам новую жизнь 15:34
Зюганов рассказал о своем состоянии после выписки из больницы 15:31

В США рассказали о последствиях поддержки и признания ЛНР и ДНР Россией

США расценят поддержку обращения Госдумы о признании ДНР и ЛНР как отказ от минских соглашений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Соединенные Штаты расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Государственной думы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в качестве отказа от выполнения минских соглашений. Об этом сообщила изданию «Украинская правда» первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по минским соглашениям, которые определяют путь политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса...» — объяснила представить Госдепа.

Как добавила Шерман, если Москва примет решение и признает ЛНР и ДНР, то это станет «попыткой подрыва» суверенитета Украины.

Ранее в Евросоюзе пригрозили России новыми санкциями в случае признания ДНР и ЛНР.

Опасения со стороны Запада по поводу возможного признания РФ независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР связаны с тем, что 15 февраля ГД одобрила соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Также Словакия обвинила Россию в подрыве мира из-за решения Госдумы по ДНР и ЛНР.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть