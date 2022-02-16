В США рассказали о последствиях поддержки и признания ЛНР и ДНР Россией

Соединенные Штаты расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Государственной думы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в качестве отказа от выполнения минских соглашений. Об этом сообщила изданию «Украинская правда» первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по минским соглашениям, которые определяют путь политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса...» — объяснила представить Госдепа.

Как добавила Шерман, если Москва примет решение и признает ЛНР и ДНР, то это станет «попыткой подрыва» суверенитета Украины.

Ранее в Евросоюзе пригрозили России новыми санкциями в случае признания ДНР и ЛНР.

Опасения со стороны Запада по поводу возможного признания РФ независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР связаны с тем, что 15 февраля ГД одобрила соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Также Словакия обвинила Россию в подрыве мира из-за решения Госдумы по ДНР и ЛНР.