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В Швеции решили вопрос с вступлением в НАТО

Глава МИД Швеции: страна не станет вступать в НАТО

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Власти Швеции не станут направлять заявку на вступление в НАТО, информацию подтвердила министр иностранных дел страны Анн Линде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую декларацию 2022 года.

«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной», — подчеркнула глава МИД во время выступления в парламенте.

По ее словам, свобода от военных альянсов приводит к безопасности и стабильности в Северной Европе.

Как считает Линде, данный курс подразумевает активную, широкую, а также ответственную политику безопасности и внешнюю политику. Все условия выполняются, как заметила министр, при сочетании с углублением оборонного сотрудничества.

В представленной декларации Швеции не фигурирует «опция Североатлантического альянса».

Также у Стокгольма остается право на то, чтобы подать заявку на включение в состав НАТО позднее.

Ранее Киев попросил у НАТО внедорожники, средства разминирования и радиохимической разведки.

Кроме того, президент России Владимир Путин напоминал об обещаниях НАТО не расширяться.

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