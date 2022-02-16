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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков предложил украинцам «поставить будильники»

Песков заявил, что украинцам не стоит переживать по поводу «российского вторжения»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам Украины не стоит переживать и-за «российского вторжения», которое обсуждают в западных СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее британский таблоид The Sun заявил, что Россия «вторгнется» на Украину в 03.00 по киевскому времени (04.00 мск) 16 февраля. Как пишет издание со ссылкой на «данные американской разведки», в «наступлении» должны участвовать 200 тыс. военных.

«Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», — сказал Песков.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что «нападение» России на Украину начнется 16 февраля. До этого агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица сообщило, что в США считают, что это произойдет 15 февраля. Британский министр Лиз Трасс назвала вероятность «вторжения» РФ высокой и «весьма вероятной».

Песков назвал такие заявления «информационным безумием» и рассказал, что Владимир Путин в шутку даже «просит узнать, не публикуется ли точное время в часах, когда начнется война».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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